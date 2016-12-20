《全球重要经济事件一览表》--12月20日-12月27日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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12月20日(二)
-- 中国国务委员杨洁篪访问英国并同英国外交大臣约翰逊共同主持第八次中英战略对话，至21日
斯德哥尔摩--瑞典财长Magdalena Andesson发表政府最新经济预估。
墨尔本--澳洲央行公布12月货币政策会议之会议记录(0030)。
东京--日本央行货币政策会议(最后一天)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策会议。
12月21日(三)
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议(0730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行利率决议，并公布货币政策报告(0830)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯与货币政策部主管Marianne Nessen，就货币政策决议举行记者会(1000)。
12月22日(四)
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
12月23日(五)
柬埔寨暹粒--澜沧江—湄公河合作第二次外长会，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。
12月26日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在一个会议上发表讲话。
12月27日(二)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
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美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。