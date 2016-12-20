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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月20日

**上海证券报**

--光大证券 与吉林省吉林市政府举行战略合作签约仪式，共同成立“中国光大吉林冰雪体育旅游产业基金”，基金规模为100亿元人民币。

--此前被立案调查的方正系四公司--北大医药 、方正科技 、方正证券 和中国高科 同时发布公告，宣布收到证监会行政处罚事先告知书，尽管四家公司被查处的具体事由不尽相同，但都存在信息披露违规行为。

**人民日报**

--记者从农业部获悉，针对玉米库存多的问题，明年继续调减非优势产区玉米1,000万亩，累计调减总量争取达4,000万亩。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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