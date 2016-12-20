《中国报摘》--其他报纸重要消息12月20日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--光大证券 与吉林省吉林市政府举行战略合作签约仪式，共同成立“中国光大吉林冰雪体育旅游产业基金”，基金规模为100亿元人民币。
--此前被立案调查的方正系四公司--北大医药 、方正科技 、方正证券 和中国高科 同时发布公告，宣布收到证监会行政处罚事先告知书，尽管四家公司被查处的具体事由不尽相同，但都存在信息披露违规行为。
**人民日报**
--记者从农业部获悉，针对玉米库存多的问题，明年继续调减非优势产区玉米1,000万亩，累计调减总量争取达4,000万亩。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。