《香港重要政经日程》--12月20日-12月27日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
================== 今日重要政经消息=================
12月20日（周二）
公布11月份消费物价指数。
工盖 公布全年业绩。
*10:00 奕丰金融传媒简报会。
*14:30 美盛环球资产管理投资市场展望记者会。
15:00 成实外教育 在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
12月21日（周三）
河北翼辰实业 首日挂牌。
09:30 同方友友 股东特别大会。
10:30 亨泰消费品 股东周年大会。
12月22日（周四）
AEON CREDIT 公布第三季度业绩。
金嗓子 公布中期业绩。
10:00 香港宽频 股东周年大会。
12月23日（周五）
CEC国际 公布中期业绩。
10:00 中石化冠德 股东特别大会。
12月26日（周一）
圣诞节后第一个周日假期。
12月27日（周二）
圣诞节后第二个周日假期。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。