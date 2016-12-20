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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:32 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月20日

12月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
一收市价的比较.(1美元=7.7663港元 )
    
    美股道琼工业指数 周一收高39.65点，或0.2%，报19,883.06点
。延续近期涨势，但德国发生卡车冲入人群事件后缩减升幅。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            128.550  -1.04    11940     9.984         -0.16
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            10.250   -1.25    9199      3.184         0.45
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            52.200   0.35     119222    81.081        0.60
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            12.930   -0.84    66790     20.084        -0.33
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            76.080   -0.09    26259     5.909         -0.19
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            72.730   -0.33    17134     5.649         0.51
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.890   -1.14    2041221   63.514        -0.37
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            46.810   0.73     5464      3.635         -0.12
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.470   -0.26    36847     8.908         -1.13
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.030    -0.57    1276      5.460         -1.09
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            24.880   0.93     10872     4.831         -1.01
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            26.080   -0.65    3727      4.051         -0.22
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            21.600   0.42     4297      3.355         -0.15
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.460    -1.37    20849     1.003         -2.58
           >                                                             
    
    （完）

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