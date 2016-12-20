《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月20日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
12月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 一收市价的比较.(1美元=7.7663港元 ) 美股道琼工业指数 周一收高39.65点，或0.2%，报19,883.06点 。延续近期涨势，但德国发生卡车冲入人群事件后缩减升幅。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.550 -1.04 11940 9.984 -0.16 > 中国铝业 <2600.HK 10.250 -1.25 9199 3.184 0.45 > 中国移动 <0941.HK 52.200 0.35 119222 81.081 0.60 > 中国人寿 <2628.HK 12.930 -0.84 66790 20.084 -0.33 > 中石油 <0857.HK 76.080 -0.09 26259 5.909 -0.19 > 中石化 <0386.HK 72.730 -0.33 17134 5.649 0.51 > 汇丰控股 <0005.HK 40.890 -1.14 2041221 63.514 -0.37 > 中电信 <0728.HK 46.810 0.73 5464 3.635 -0.12 > 中国联通 <0762.HK 11.470 -0.26 36847 8.908 -1.13 > 兖州煤业 <1171.HK 7.030 -0.57 1276 5.460 -1.09 > 华能国际 <0902.HK 24.880 0.93 10872 4.831 -1.01 > 南方航空 <1055.HK 26.080 -0.65 3727 4.051 -0.22 > 东方航空 <0670.HK 21.600 0.42 4297 3.355 -0.15 > 中芯国际 <0981.HK 6.460 -1.37 20849 1.003 -2.58 > （完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。