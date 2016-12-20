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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:56 BJT

中港个股：泛海系再增持民生银行1.35亿股H股，合计持股增至5%

路透上海12月20日 - 中国股份制银行--民生银行 周二公告称，泛海国际股权投资于上周四、周五(15-16日)购买公司H股普通股1.35亿股，占民生银行总股本的0.369%。这也是泛海系公司半年内第四次增持民生银行，合计持股比重升至5%。

增持完成后，截至12月19日，中国泛海控股集团同泛海股权、中国泛海国际投资三家一致行动人合计持有民生银行18.24亿股；本次增持未导致公司第一大股东发生变化。

泛海股权称，增持目的是对中国证券市场持乐观态度，看好民生银行长期表现，未来12个月内将择机增持A股、H股。

今年7月，中国泛海曾密集增持民生银行A股股票，分三次各买入3.94亿股、180万股和4.49亿股，估算投入资金约75亿元人民币。

民生银行A股周一收报9.26元，近一个月上涨0.65%。（完）

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here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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