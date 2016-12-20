中港个股：泛海系再增持民生银行1.35亿股H股，合计持股增至5%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月20日 - 中国股份制银行--民生银行 周二公告称，泛海国际股权投资于上周四、周五(15-16日)购买公司H股普通股1.35亿股，占民生银行总股本的0.369%。这也是泛海系公司半年内第四次增持民生银行，合计持股比重升至5%。
增持完成后，截至12月19日，中国泛海控股集团同泛海股权、中国泛海国际投资三家一致行动人合计持有民生银行18.24亿股；本次增持未导致公司第一大股东发生变化。
泛海股权称，增持目的是对中国证券市场持乐观态度，看好民生银行长期表现，未来12个月内将择机增持A股、H股。
今年7月，中国泛海曾密集增持民生银行A股股票，分三次各买入3.94亿股、180万股和4.49亿股，估算投入资金约75亿元人民币。
民生银行A股周一收报9.26元，近一个月上涨0.65%。（完）
参看详情，请点选 here
here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。