《香港报摘》--其他报纸重要消息12月20日

**明报**

--金管局总裁陈德霖于北京会见传媒时称，金融海啸后有1,300亿美元的热钱流入本港，令港汇一直处于偏强位置；惟市场须留意在兑换保证措施下，7.8才是港汇的中位线，他预料随着港美息差扩阔，港汇将跌至弱方的一边，即7.8或以下。

--自去年3月底起停牌至今达1年半的佳兆业 发表公告交代早前委聘富事高就前任核数师罗兵咸永道所提出六项质疑所进行的调查报告，在公告的文末，集团主席兼执行董事郭英成罕有表示，富事高在调查过程中遭遇多项限制及困难，矛头直指罗兵咸永道拒绝配合富事高调查工作。

**星岛日报**

--中国内地胶合板、木制生物质伙粒制造商大森控股 首日挂牌，股价最高曾见0.87港元，较招股价0.7港元，升24.3%。

--两家先后遭狙击的辉山乳业 及中国全通 复牌后逆市升1.8%及9.3%。

**苹果日报**

--长和系内公司董事局重整动作不断，继早前长和 财务董事陆法兰先后辞任和电香港 及电能实业 非执行董职务后，TOM集团 公布长和副董事总经理的非执行董事叶德铨亦提出辞任，市场人士普遍相信，上述两名重臣近期的变动是去年长和系世纪大重组后的跟进动作。

--消息称，东亚银行 管理层本月9日与证券界会晤时预测，至今年底该行节省成本支出可达所订三年目标（共7亿港元）进度的四成，下半年亦会就内地不良贷款加大拨备力度，惟出售卓佳获利31亿港元的交易未能在今年内入账。

**东方日报**

--人民币零售国债认购期仅余不足三日，有银行家称，平均每宗认购金额较去年增4万元人民币至10万元，虽然债息较人民币定存低，由于发行额仅20亿元，有信心会足额认购。

--中国联通 11月4G用户上客数按月进一步减少约1%，净增503.8万户。（完）

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