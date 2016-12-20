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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 08:57 BJT

《全球汇市》日圆和瑞郎上涨，之前安卡拉和柏林发生袭击事件

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0406  1.0402  +0.04  -4.18  1.0860
    美元/日圆            117.18  117.07  +0.09  -2.59  120.30
    欧元/日圆         121.93  121.76  +0.14  -6.55  130.47
    美元/瑞郎            1.0267  1.0268  -0.01  +2.49  1.0018
    英镑/美元            1.2401  1.2398  +0.02 -15.86  1.4738
    美元/加元            1.3392  1.3407  -0.11  -3.23  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9364  6.9315  +0.07  +5.61  6.5680
    澳元/美元            0.7257  0.7245  +0.17  -0.25  0.7275
    新西兰元/美元        0.6927  0.6927  +0.00  +1.49  0.6825
    澳元/日圆         85.030  84.810  +0.26  -2.96  87.620
    新西兰元/日圆     81.160  81.090  +0.09  -1.00  81.980
    英镑/日圆         145.32  145.15  +0.12 -18.00  177.22
    澳元/新西兰元     1.0470  1.0452  +0.17  -1.82  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/王琛/侯雪苹/陈宗琦；审校 张荻/张涛/王丽鑫/龚芳)

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