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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 09:00 BJT

国际油市：油价持稳，圣诞节临近之际流动性差

交易员和分析师称，不存在驱动油价大幅振荡的基本面因素，本周市场走势可能仍不温不火。

“由于几乎没有数据出炉，今天油价可能小幅波动且缺乏明确方向，”澳新银行周二说道。

新加坡经纪商OANDA的高级市场分析师Jeffrey Halley表示，“本周消息面清淡以及节假日即将到来”令市场平静。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/王琛；审校 龚芳/徐文焰)

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