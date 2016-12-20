港报财经评论：风眼聚合新兴国，资金暴走挡不住--信报12月20日

风眼聚合新兴国 资金暴走挡不住/ 习广思

美国联储局上周宣布加息后，美股表面上看似风平浪静，欧洲股市也持续造好，其实风眼正处于新兴市场滙市及债市，人民币加速贬值、马来西亚林吉特等新兴货币屡创新低，中国国债市场接连暴跌，就连港元拆息也持续向上，所有现象都指向新兴市场走资潮。理论上，货币贬值可以提升出口竞争力，长远未必是坏事，但考虑到美国候任总统特朗普的狂人行事作风，新兴市场走资可能有排捱。

联储局决定加息后，内地政府起动干预滙市，主要透过大银行抛售美元以支撑人民币滙价。人民银行上周五连续第三天下调人民币中间价，至6.95兑一美元，且在没有中期借贷便利（MLF）到期情况下，以MLF操作向19家金融机构注资3940亿元人民币。

人行还把手伸进离岸滙市，指导在香港的国有银行大举买入人民币，以抑制离岸滙市人民币贬势及沽空交易，促使香港银行同业间人民币隔夜融资成本高得离谱，拆借利率从加息前的7.31%，飙升至11%以上。巴克莱亚洲外滙主管认为，这种利率飙升、利率曲线扭曲的现象是不正常的，是滙市功能失调征兆。

金管局数据显示，10月份离岸人民币存款连续14个月录得按年跌幅，贸易商使用人民币结算的意愿也减低，9月香港与跨境贸易结算有关的人民币滙款总额按年减少48%。种种迹象显示，人民币国际化进程正遭到重大挫折，主要原因是中国走资严重，海内外人士对人民币滙价失去信心。

滙市失守，国债市场亦出现持续的抛售潮，内地资金面持续紧张，导致债市剧烈动荡，中国金融期货交易所10年期国债期货昨天跌1.15%，为上市以来第二大单日跌幅，盘中最多曾跌逾1.4%。

国债市场急跌，各种各类传闻随之流出，包括华龙证券出现约5亿元人民币债券交易违约；国海证券债券团队负责人失联，其透过廊坊银行代持的100亿元人民币债券浮亏巨大；市传某大基金货币爆仓，公司需自掏腰包赔6亿元人民币等。尽管涉事机构相继发表声明澄清，但市场未有理会，从近几天情况看，债券市场已出现恐慌气氛。

另外，银行间市场资金依然紧张，上海银行间同业拆息（SHIBOR）连续第五天全线上涨，其中隔夜SHIBOR报2.3350%，涨0.50个基点；7天SHIBOR报2.5250%，升0.60个基点；3个月SHIBOR报3.1898%，增1.24个基点。

内地国债市场发展不算成熟，但是内地人流行高杠杆，买楼买股如是，买债亦然，当市场开始波动，流言传言随之四起，以高杠杆持仓的投资者就会开始平仓，令波动加大，也许国债被抛售非受美息影响最大，而是种种巧合加起来，衍生出庞大的市场力量。

不过，中国的资本外流局面正在恶化，人行卖出更多外滙是事实。高盛经济学家发表的报告提到，11月份流出中国的资金净额达692亿美元，自6月份以来月度流出净额约500亿美元。资金以人民币对外支付形式连续14个月外流，人民银行的外滙占款创1月以来最大跌幅，这个局面可能会进一步恶化。

由于投资者日益担心美元升值和中国经济形势，今年底和明年第一季，资本外流与人民币贬值状况将持续，甚至更加严重。预计人民币将很快贬到每美元兑7元人民币，决策者近期将继续严格控制资本流动，与长期推进人民币国际化存在一定矛盾。

人行数据显示，央行资产负债表中的外滙占款11月份下降3,830亿元人民币。高盛估计自中国2015年8月滙改以来，流出中国的外滙累积达到1.1万亿美元。中国外滙流失已到了关键时候，储备再跌，市场信心进一步下降，形成恶性循环。从港元及内地滙市来看，港股尤其中资股仍未到捞底之时。（完）

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