港报财经评论：中美有摩擦，年底难反弹--经济日报12月20日

中美有摩擦 年底难反弹/ 林瑞芬

港股还有不足两周便结束2016年。美国加息周期似又开展，中、美有摩擦，市况变得敏感，相信大多投资者现抱观望，待新一年再部署。

明年投资环境不明朗，宏观及政治皆然。因此，受压之势难除，恒指 昨收报21,832，跌0.9%；国指 收报9,377，跌1%，大市成交额557.64亿港元，技术上，宜守200天綫楼（恒指200天綫现近21,800，国指现近9,167）。恒指昨低见21,786，已先行逼近考验200天綫，如有闪失，下关250天綫（现近21,448）支持受考验。

中央经济工作会议已就明年工作提出重点策略，广发证券归纳有四个重点：一是突出强调「稳」的重要性，对待风险和泡沫的态度由「防范」升级为「防控」，明年任何资产价格大幅上涨都可能招致相应调控加码。二是中央明确指出经济的矛盾和问题根源在于重大结构性失衡，明年供给侧结构性改革力度不但不会减弱，还会更加深入地推进。三是农业供给侧结构性改革是亮点，地位更加重要。四是货币政策的提法由「稳健」变为「稳健中性」，政策导向中性偏紧，明年因应抑资产泡沫略为收紧货币政策。

财政政策与货币政策方向启示，明年财政政策的发力点将续为企业减税负，中金估2017年预算赤字率维持3%，与2016年持平。货币政策方面，中金预计在着力防控资产泡沫下，2017年M2和社会融资总量增速将低于2016年。另外，会议提出「要在增强滙率弹性的同时，保持人民币滙率在合理均衡水准上的基本稳定」。中金认为未来人民币滙率双向波动将是常态，但发生大幅贬值的可能性不大。今年以来中国经济企稳回升、经常帐户顺差仍保持较高水准，对人民币形成基本面的支持。因此中金预计2017年人民币滙率贬值幅度不超过3%。

会议报告指出，供给侧改革仍是2017年经济工作主綫，而农业供给侧改革成最新焦点。光大证券认为未来国内农产品价格将形成机制改革，有助于优化种植结构、减少市场扭曲。土地三权分置改革有助于促进农业生产关系「分久必合」，进一步解放农业生产力。光大预计，2017年中央一号文件中会进一步细化中央的农业供给侧结构性改革精神，农业有望成为资本市场新机遇。中金认为，农村土地和产权制度改革将促进农村居民收入增长，提高土地使用效率，并有助于房地产调控政策发挥效果。

对中国来讲，明年最大的不明朗是中美关系，从特朗普组建了鹰派的执政班底启示，未来半年，是中美关系摩擦期还是磨合期，说不得准，特朗普政府最有可能从贸易、滙率等领域对中国施加压力，是新挑战。上周，中国海军在南海有关海域捕获一艘美国的无人水下潜航器，虽然中国国防部已表示，中方决定通过适当方式移交美方，未来南海局势将可能是中、美外交的摩擦点。新形势下，资本市场将敏感非常。

上证 昨收报3,118，跌0.16%，技术上，3,000至3,100之支持料有一定发挥作用，维持窄幅争持至年底。当前之危，在债市，目前的债券收益率已经回到2015年4月份的水准，相当于抹掉了过去两年多债券牛市幅度的一半，息率抽升过快将大大提升及企业举债成本，不利维稳经济。

回看港股，恒指正逼近200天綫，蓝筹股强弱势分明。微观公用股及类公用股，预期美国加息周期展，特别弱势，电能 已跌穿250天綫（74港元），昨收报68.35港元；中电 跌穿250天綫（73.6港元），昨收报72港元；港铁 跌穿250天綫（38港元），昨收报37.5港元；领展 250天綫（50.4港元）亦在考验中，昨收50.15港元。

中资股个别走，其中，笔者曾在较早前提到预期铁路改革加快，要重点留意广深铁路，H股 及A股 昨就同步发力，分别升3.4%及7.2%。第一拖拉 则在憧憬农业供给侧改革底下，分别攀升2.3%及5.7%，为表现最佳的A+H股之一。其他乏善足陈，短期始终要先看恢复国内流动性的周转，观望债市能否回复平静，不然，内地债市挫影响企业周转，股市缺乏炒作动力，中资股也难独善其身。（完）

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