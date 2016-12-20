港报社评：打击寮屋违规扩建，地署须改官僚作风--明报12月20日

地政总署发表加强管制寮屋措施4个多月的成绩单，强调不会姑息寮屋扩建歪风，凡是本年6月22日新措施生效后落成的扩建，一经发现，当局将即时采取行动，取消寮屋登记编号，清拆整间位于政府土地上的违规构筑物，不再给予纠正机会。地政总署长期以来执法不力，导致寮屋违规扩建猖獗，甚至出现「寮屋变豪宅」的情况，现在总算是亡羊补牢，惟当局必须持之以恒，以更强硬行动证明，加强执法并非只求暂时堵住质疑声音，一年半载后又故态复萌。

全港现有8.5万间于1982年已登记的寮屋，住了不少基层市民，因公私营房屋短缺，难以悉数安置他们，令政府不可能一刀切全数清拆寮屋。根据政策，寮屋是「暂准存在」，直至自然流失，又或政府因发展等原因而清拆；已登记寮屋不得加建，市区所有寮屋更不准重建，当局会定期巡视，若发现有非法加建便会执法，违规者有可能被取消登记甚至遭检控。可是当局执法废弛，「酌情」处理变成纵容违规改建，使「暂准存在」的登记寮屋生生不息，违规情况更愈益离谱，地政总署被当成不会捉鼠的病猫。

今年中，大潭湾东丫背村废弃的寮屋，被人违规改建成8幢豪华独立屋，非法占用官地，令舆论哗然，质疑地政署办事不力，向权贵富人低首。地政总署一边否认因涉事人背景选择性执法，一边承认目前寮屋执法管理工作有改善空间，宣布加强管制措施，重点就是减少酌情和通融，避免「先警告、后执法」。

对于东丫背村「寮屋变豪宅」长期无人理会，地政总署当时辩称东丫背村已纳入「非发展性清拆计划」，靠近不稳定斜坡，需要清拆，惟没有急切性，按「惯例」会酌情暂缓管制行动，等待受影响人士自愿迁离后，才进行清拆，故此寮管处未有就怀疑个案采取进一步管制行动，事件不涉惧怕权贵而选择性执法，云云。地政署此说法，即使市民愿意疑中留情，相信署方并非袒护权贵，但地政总署处理寮屋违规扩建作风官僚，酌情过滥不分轻重，竟至于斯，令人震惊。

为挽回公众信任，地政总署推出新措施，凡是纳入非发展性清拆计划的登记寮屋，除非占用人已表明自愿迁离，以便署方短期内清拆，否则署方会继续对违规个案采取管制行动。根据地政署昨天交出的成绩单，截至10月底，署方已处理5宗此类个案，其中3间构筑物已安排清拆，其余两间正在审查中。署方又称，过去数月追查石澳寮屋现况，合共发现48间非法或违规扩建寮屋，当中15间非法寮屋已清拆，19间被取消登记编号，其余亦发出了警告信。同时，巡查人员过去数月还在大埔及元朗，发现7间登记寮屋在6月22日后违规扩建，遭即时取消寮屋登记编号。

石澳可说是寮屋违规的重灾区，地政总署亡羊补牢，加强追查打击，总算是正确一步，但未免后知后觉。以东丫背村为例，部分寮屋僭建存在多年，改动之大，即使在官方地图亦显而易见。另外，对于破旧寮屋的维修工程，当局本来也有严格规定，规定维修所换物料，必须与当初使用的铁皮等物料相同，可是一些寮屋却居然变身成为「石屎屋」。地政总署打击违规寮屋，还须采取更多行动，彻底改变官僚作风，才可以洗刷市民眼中处事散慢、怠忽职守的观感，绝不能「三分钟热度」，做骚走过场。

诚然，目前地政总署辖下的寮屋管制小组，人手在过去10多年间持续减少，目前编制只约320人，却要负责巡查全港约8.5万间寮屋，惟以现今无人机和航拍科技，要掌握寮屋有否违规扩建的线索和证据，较昔日方便得多。现在的问题，是地政总署有否严厉巡查执法、主动找出怀疑违规个案的决心。正如酌情不能成为怠惰的藉口，人手紧张也不应成为执法不力的理由。另外，署方应该考虑向严重违规者追讨多年来少收的地税和差饷，以收阻吓之效。

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