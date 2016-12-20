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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 09:04 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元陷于窄幅区间，澳央行会议记录无意外之处

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* 澳元守在窄幅区间0.7241/0.7256，此前公布澳洲央行12月会议记录

* 上周跌幅接近3.5%，期间美元和美元指数刷新14年高位

* 澳洲央行在12月6日举行会议，隔日GDP数据公布

* 并未阻止澳洲央行讨论/反映可能的GDP疲弱结果

* 手边的资讯加上前几次降息，使得央行维持政策不变

* 澳元兑美元小升，最新报0.7256/57，会议记录公布前报0.7250

(完)

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