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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 09:19 BJT

香港个股：汇丰控股上日伦敦回购少量股份，25亿美元回购计划宣告完成

路透香港12月20日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二称，上日在伦敦回购少量股份，标志着全数25亿美元回购计划完成。

该行今天在联交所的声明称，周一在伦敦买入约1万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5855英镑，涉资约6.74万英镑。

该股周一伦敦收跌1.3%，报6.58英镑，折合约63.8港元，与香港周一收盘价基本持平。

汇丰表示，继购入此等股份后，回购经已完成。自回购开始，该公司已按成交量加权平均价每股普通股6.0567英镑回购325,273,407股普通股，代价总额约为25亿美元。

该行并称，以库存方式持有该等回购股份，而已发行普通股（不计库存股 份）之数量为19,865,723,608股。因此，于汇丰控股有限公司之总投票权为 19,865,723,608。

汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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