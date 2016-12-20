香港个股：汇丰控股上日伦敦回购少量股份，25亿美元回购计划宣告完成

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月20日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二称，上日在伦敦回购少量股份，标志着全数25亿美元回购计划完成。
该行今天在联交所的声明称，周一在伦敦买入约1万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5855英镑，涉资约6.74万英镑。
该股周一伦敦收跌1.3%，报6.58英镑，折合约63.8港元，与香港周一收盘价基本持平。
汇丰表示，继购入此等股份后，回购经已完成。自回购开始，该公司已按成交量加权平均价每股普通股6.0567英镑回购325,273,407股普通股，代价总额约为25亿美元。
该行并称，以库存方式持有该等回购股份，而已发行普通股（不计库存股 份）之数量为19,865,723,608股。因此，于汇丰控股有限公司之总投票权为 19,865,723,608。
汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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