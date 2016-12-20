国际油市：沙特10月原油出口量下降，但油品出口增加--JODI

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
JODI数据显示，沙特10月国内原油库存降至2.76586亿桶，9月为2.78688亿桶。
沙特石油库存2015年10月达到创纪录的3.2943亿桶，此后有所下降，因该国动用石油储备，在不影响出口的情况下满足国内需求。
国内炼油厂10月原油加工量为256.4万桶/日，高于9月的242.6万桶/日。10月成品油出口增至144.3万桶/日，9月为134.9万桶/日。
沙特要扩大成品油出口，一直在向国内炼油厂提供更多原油。
沙特阿美持股的国内外炼油产能超过500万桶/日，该公司由此跻身全球炼油业领导者行列。
JODI数据显示，今年10月用于发电的原油基本持稳在49.2万桶/日，9月为49万桶/日；因气温下降导致空调用电需求降低。
JODI的数据由国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)等全球性组织的会员产油国提供。(完) (编译 徐文焰/王颖；审校 龚芳/郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。