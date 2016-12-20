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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 09:46 BJT

国际油市：沙特10月原油出口量下降，但油品出口增加--JODI

JODI数据显示，沙特10月国内原油库存降至2.76586亿桶，9月为2.78688亿桶。

沙特石油库存2015年10月达到创纪录的3.2943亿桶，此后有所下降，因该国动用石油储备，在不影响出口的情况下满足国内需求。

国内炼油厂10月原油加工量为256.4万桶/日，高于9月的242.6万桶/日。10月成品油出口增至144.3万桶/日，9月为134.9万桶/日。

沙特要扩大成品油出口，一直在向国内炼油厂提供更多原油。

沙特阿美持股的国内外炼油产能超过500万桶/日，该公司由此跻身全球炼油业领导者行列。

JODI数据显示，今年10月用于发电的原油基本持稳在49.2万桶/日，9月为49万桶/日；因气温下降导致空调用电需求降低。

JODI的数据由国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)等全球性组织的会员产油国提供。(完) (编译 徐文焰/王颖；审校 龚芳/郑茵)

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