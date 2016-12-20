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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 09:28 BJT

全球金市：金价三天来首度下滑，受叶伦发表乐观评论影响

叶伦周一表示，美国劳动力市场形势为近10年来最好，暗示薪资增长将加快，并强化了对美联储明年将继续升息的预期。

日本央行周二可能维持货币政策稳定，并发表对经济更为乐观的看法，进而增强市场预期，即未来政策方向可能是升息而非降息。

周五闭幕的中国中央经济工作会议确定，明年财政政策要更加积极有效，货币政策保持稳健中性，要把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，抑制房地产泡沫，防止房价大起大落。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量减少1.06%至828.10吨。

麦格理下调了2017年金价和银价预估，将明年黄金均价预估下调为每盎司1,216美元(较之前预估下调11.9%)，对2018年黄金均价预估为1,375美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/汪红英；审校 戴素萍/王丽鑫)

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