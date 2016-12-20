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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 09:28 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续涨，CFETS指数升至95.05

路透上海12月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周二较上日微升0.01%至95.05；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数微升至96.
34。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.83%，SDR篮子指数跌3.16%，BIS指数跌5.28%
。
 CFETS篮子货币           今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬
                                       点数
 人民币                        6.9468                      -156
 欧元                          7.2306                       349
 日圆                          5.9366                      -315
 港元                          0.8944                     -18.5
 英镑                          8.6148                       685
 澳元                           5.043                       242
 新西兰元                      4.8158                       269
 新加坡元                      4.8014                       109
 瑞郎                          6.7706                         6
 加元                          5.1877                       253
 林吉特                        0.6421                      -2.4
 卢布                          8.9075                      -220
 泰铢                          5.1572                       104
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.17，较上日升0.39%；RXY全球在岸人民币指数 报95.79，微升0.19%
；RXY参考离岸人民币指数 报96.07，升0.4%；RXY参考在岸人民币指数 报9
5.68，微升0.2%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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