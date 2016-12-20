中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续涨，CFETS指数升至95.05

路透上海12月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周二较上日微升0.01%至95.05；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数微升至96. 34。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.83%，SDR篮子指数跌3.16%，BIS指数跌5.28% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.9468 -156 欧元 7.2306 349 日圆 5.9366 -315 港元 0.8944 -18.5 英镑 8.6148 685 澳元 5.043 242 新西兰元 4.8158 269 新加坡元 4.8014 109 瑞郎 6.7706 6 加元 5.1877 253 林吉特 0.6421 -2.4 卢布 8.9075 -220 泰铢 5.1572 104 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报96.17，较上日升0.39%；RXY全球在岸人民币指数 报95.79，微升0.19% ；RXY参考离岸人民币指数 报96.07，升0.4%；RXY参考在岸人民币指数 报9 5.68，微升0.2%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)