中国经济：目标到2020年东北体改创新和发展方式转变取得重大进展--发改委

路透北京12月20日 - 中国国家发改委最新发布“东北振兴十三五规划”，目标到2020年，东北地区体制机制改革创新和经济发展方式转变取得重大进展，全员劳动生产率年均增长6.2%，投资效率和企业效益明显提升，结构调整取得实质性进展，服务业增加值比重达到47.4%。

刊登在发改委网站的规划称，深化东北地区国企国资改革，针对不同类型国有企业的特点，以增强国有经济活力、竞争力和抗风险能力为目标，灵活采取引入战略投资者、推进企业改制上市、允许员工持股、吸引股权投资基金入股等方式推动混合所有制改革。支持在东北地区的国有企业先行开展混合所有制改革试点。

规划指出，东北地区体制机制的深层次矛盾尚未理顺，国有企业活力仍然不足，民营经济发展不充分，生产要素市场体系尚不健全；科技与经济发展融合不够，偏资源型、传统型、重化工型的产业和产品比重较高，经济增长新动力不足和旧动力减弱相互交织；城乡和城市内部二元结构依然突出，资源枯竭、产业衰退、生态严重退化等特殊类型地区转型压力加大，基本公共服务供给不足；基层政府思想观念不够解放，对经济发展新常态的适应引领能力有待进一步增强。

由于长期形成的深层次体制性、机制性、结构性矛盾，加上周期性因素和国际国内需求变化的影响，东北地区经济下行压力仍然较大，有效投资需求严重不足，供给侧结构性改革和新旧动能转换任务艰巨，财政收支困难，经济社会领域风险不断积聚，不同地区、行业、企业分化特征明显，深层次矛盾和问题进一步凸显。

规划目标到2020年，东北地区经济保持持续健康发展，地区生产总值再上新台阶，城乡居民人均收入比2010年翻一番；创新驱动发展能力明显增强；结构调整取得实质性进展，资源枯竭、产业衰退、生态严重退化等特殊困难地区转型发展取得显着成效；居民收入增长实现与经济发展同步，就业比较充分；生态环境保护水平进一步提升。

以下为东北地区“十三五”主要指标的目标：

指标 2015年基数 2020年目标

全员劳动生产率（万元/人） 9.6 13

研究与试验发展经费投入强度 1.3% 2.1%

高新技术产业增加值比重 10% 13.3%

服务业增加值比重 44.7% 47.4%

常住人口城镇化率 60.5% 65.8%

户籍人口城镇化率 45.1% 50%

为应对东北地区经济下行压力，中国国务院此前已发布意见，表示将在2016年底前出台深化东北地区国有企业改革专项工作方案，加快推进东北三省地方政府债务置换。 （完）

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