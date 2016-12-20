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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 09:33 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在亚洲盘小涨，技术面转空

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    * 英镑兑美元在亚洲盘小涨0.1%，此前日圆交叉盘有温和的低接买盘
    * 英国对冲基金游说团体提出英国退出欧盟的愿望清单
    * 5、10和20日移动均线起起伏伏或向下，技术面偏空
    * 首道支撑位在10/12月升势的61.8%回档位1.2347
    * 稍早低位1.2377和五日移动均线1.2453为初步支撑和阻力位
    * 图表：reut.rs/2h5tyxM
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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