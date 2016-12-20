版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 09:40 BJT

香港个股：红星美凯龙收购上海办公室物业，总代价约21亿元人民币

路透香港12月20日 - 中国家居装饰及家俱商场营运商--红星美凯龙 称，已订立协议收购于上海的办公室物业，总代价约21亿元人民币。

据周一晚间公告，卖方为上海极富房地产开发有限公司，而拟收购物业为总建筑面积约5.79万平方米、若干位于闵行区申长路1466弄2号及5号的办公室物业。

红星美凯龙称，除上述物业之外，该公司目前正与卖方就潜在收购同幢商业楼宇的若干其他办公室物业进行磋商。

香港时间09:35，该股持平于7.22港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐