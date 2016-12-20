香港个股：红星美凯龙收购上海办公室物业，总代价约21亿元人民币

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月20日 - 中国家居装饰及家俱商场营运商--红星美凯龙 称，已订立协议收购于上海的办公室物业，总代价约21亿元人民币。
据周一晚间公告，卖方为上海极富房地产开发有限公司，而拟收购物业为总建筑面积约5.79万平方米、若干位于闵行区申长路1466弄2号及5号的办公室物业。
红星美凯龙称，除上述物业之外，该公司目前正与卖方就潜在收购同幢商业楼宇的若干其他办公室物业进行磋商。
香港时间09:35，该股持平于7.22港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。