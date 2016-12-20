《汇市简讯》美元兑日圆缓慢走升，东京定盘前需求尚未被满足

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0120GMT * 美元兑日圆在东京薪酬结算日(Gotobi)定盘前上涨，之后涨幅扩大 * 美元兑日圆从隔夜116.55和亚洲盘初116.99，涨至117.35 * 上移的100小时移动均线突破上档，目前在117.25 * 小时图一目均衡基准线目前在117.19，转换线在117.00 * 上档有来自期权到期的压力，在117.50-118.00有规模4.04亿美元 期权到期 (完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。