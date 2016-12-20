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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 09:41 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆缓慢走升，东京定盘前需求尚未被满足

0120GMT
    
    * 美元兑日圆在东京薪酬结算日(Gotobi)定盘前上涨，之后涨幅扩大
    * 美元兑日圆从隔夜116.55和亚洲盘初116.99，涨至117.35
    * 上移的100小时移动均线突破上档，目前在117.25
    * 小时图一目均衡基准线目前在117.19，转换线在117.00
    * 上档有来自期权到期的压力，在117.50-118.00有规模4.04亿美元
期权到期
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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