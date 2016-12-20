台湾股市：盘中因全球不确定性而下跌，静候外销订单数据

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
电子类股 跌0.3%，金融保险类股 微降0.1%。
交投活跃个股中，晶片设计公司联发科技 挫跌3.6%，台积电 跌0.6%。
大盘指数已连续四个交易日收低，如果今日收盘后公布的数据指向近期需求乐观，则这波抛售可能演化成逢低吸纳。
路透调查10家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期增长5%，为连续第四个月增长。该数据将在周二稍晚公布，发布机构台湾经济部将该数据视为亚洲出口及高科技产品需求的领先指标 。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。