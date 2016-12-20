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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 09:56 BJT

台湾股市：盘中因全球不确定性而下跌，静候外销订单数据

电子类股 跌0.3%，金融保险类股 微降0.1%。

交投活跃个股中，晶片设计公司联发科技 挫跌3.6%，台积电 跌0.6%。

大盘指数已连续四个交易日收低，如果今日收盘后公布的数据指向近期需求乐观，则这波抛售可能演化成逢低吸纳。

路透调查10家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期增长5%，为连续第四个月增长。该数据将在周二稍晚公布，发布机构台湾经济部将该数据视为亚洲出口及高科技产品需求的领先指标 。(完)

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