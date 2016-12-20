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货币新闻 | 2016年 12月 20日 星期二 10:16 BJT

芝加哥期市：小麦从八日低点反弹，因市场担心寒冷天气影响产量

主力玉米期货 几无变动，报每蒲式耳3.53美元，上日下跌0.8%。
    
    美国寒冷的天候已对部分农作物产量带来损害威胁。
    
    周末以来，美国平原与中西部部分地区已感受到零下华氏的气温，相当于摄氏零下18度
或更低，这样的气温水平可能威胁小麦作物，视积雪覆盖情况而定。
    
    一名农业气象学家周五表示，美国平原地区约莫两成硬红冬麦作物有遭霜害之虞。
    
    以下为0135 GMT报价：     
 合约        价格     变动     涨跌%    两日涨跌%    30日移   RSI
                                                     动均值   
 CBOT小麦    405.75   0.75     +0.19%   -0.86%       417.13   61
 CBOT玉米    353.00   -0.25    -0.07%   -0.98%       355.50   56
 CBOT大豆    1020.50  -1.00    -0.10%   -0.83%       1020.66  43
 CBOT稻米    9.44     -$0.04   -0.37%   -0.26%       $9.68    34
 WTI原油     51.97    -$0.15   -0.29%   +0.13%       $48.56   59
 汇率                                                         
 欧元/美元   $1.041   -$0.004  -0.40%   -0.07%                
 美元/澳元   0.7250   -0.005   -0.74%   -1.43%                
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
            
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>  

 (编译 王颖/陈宗琦；审校 徐文焰/龚芳)

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