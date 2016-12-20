芝加哥期市：小麦从八日低点反弹，因市场担心寒冷天气影响产量

主力玉米期货 几无变动，报每蒲式耳3.53美元，上日下跌0.8%。 美国寒冷的天候已对部分农作物产量带来损害威胁。 周末以来，美国平原与中西部部分地区已感受到零下华氏的气温，相当于摄氏零下18度 或更低，这样的气温水平可能威胁小麦作物，视积雪覆盖情况而定。 一名农业气象学家周五表示，美国平原地区约莫两成硬红冬麦作物有遭霜害之虞。 以下为0135 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 405.75 0.75 +0.19% -0.86% 417.13 61 CBOT玉米 353.00 -0.25 -0.07% -0.98% 355.50 56 CBOT大豆 1020.50 -1.00 -0.10% -0.83% 1020.66 43 CBOT稻米 9.44 -$0.04 -0.37% -0.26% $9.68 34 WTI原油 51.97 -$0.15 -0.29% +0.13% $48.56 59 汇率 欧元/美元 $1.041 -$0.004 -0.40% -0.07% 美元/澳元 0.7250 -0.005 -0.74% -1.43% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/陈宗琦；审校 徐文焰/龚芳)