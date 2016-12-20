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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 10:12 BJT

金属期市：伦铜从一个月低点反弹，受市场收紧预期提振

2017年中国经济增长料将降温，因政府高层发出信号实行紧缩货币政策，并进一步抑制资产价格泡沫，尤其是房地产市场，尽管人民币汇率急跌已引发市场动荡的担忧。

必和必拓旗下、全球最大铜矿Escondida规模最大的工会周一称，已向公司提交了新集体合同的提议，实际上开启了正式的薪资谈判。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/王琛；审校　戴素萍)

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