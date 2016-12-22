重温稿-路透调查：逾九成受访金融机构认为台湾央行将连两季维持利率不变

* 事件：台湾央行第四季理监事会议 * 时间：12月22日 * 调查结果：15家受访机构中逾九成估央行维持利率不变 路透台北12月20日 - 台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示 ，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变 。 根据路透访查15家金融机构，有14家预估央行将维持利率在1.375%不变，一家估央行将 升息半码(0.125个百分点)令重贴现率走高至1.500%。 分析师多半预估，台湾总体景气复苏缓慢，而通膨也相当温和，因此预料央行将维持利 率不变一段时间。 台湾主计总处先前将今年经济成长率预估由1.22%上修至1.35%，明年则略下修至成长1. 87%。主计总处并表示，经济表现温和成长，乐观期待明年经济成长上看2%。 台湾央行9月暂停降息循环，目前央行重贴现率在1.375%。 金融机构 重贴现率(%) 澳盛银行 1.375 巴克莱银行 1.375 法国巴黎银行 1.375 群益投顾 1.375 中国信托商业银行 1.375 星展银行 1.375 富兰克林华美投信 1.500 安智银行 1.375 元富投顾 1.375 兆丰国际证券 1.375 穆迪 1.375 永丰投顾 1.375 法国兴业银行 1.375 台新投顾 1.375 元大投顾 1.375 中值 1.375 (完) (采访 李可柔; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)