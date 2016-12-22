重温稿-路透调查：逾九成受访金融机构认为台湾央行将连两季维持利率不变

国际油市：新加坡柴油现货价差持稳，但库存上升施压
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
* 事件：台湾央行第四季理监事会议 * 时间：12月22日 * 调查结果：15家受访机构中逾九成估央行维持利率不变 路透台北12月20日 - 台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示 ，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变 。 根据路透访查15家金融机构，有14家预估央行将维持利率在1.375%不变，一家估央行将 升息半码(0.125个百分点)令重贴现率走高至1.500%。 分析师多半预估，台湾总体景气复苏缓慢，而通膨也相当温和，因此预料央行将维持利 率不变一段时间。 台湾主计总处先前将今年经济成长率预估由1.22%上修至1.35%，明年则略下修至成长1. 87%。主计总处并表示，经济表现温和成长，乐观期待明年经济成长上看2%。 台湾央行9月暂停降息循环，目前央行重贴现率在1.375%。 金融机构 重贴现率(%) 澳盛银行 1.375 巴克莱银行 1.375 法国巴黎银行 1.375 群益投顾 1.375 中国信托商业银行 1.375 星展银行 1.375 富兰克林华美投信 1.500 安智银行 1.375 元富投顾 1.375 兆丰国际证券 1.375 穆迪 1.375 永丰投顾 1.375 法国兴业银行 1.375 台新投顾 1.375 元大投顾 1.375 中值 1.375 (完) (采访 李可柔; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选