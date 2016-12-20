台湾汇市：台币兑美元盘初区间微跌，因国际美元转强惟出口商抛汇收敛贬幅

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月20日 - 台币兑美元 周二盘初区间微跌。汇银人士表示，由于美联储主席叶伦谈话提及目前美国就业市场情况为将近10年来最好，支撑国际美元续强令韩元等亚币趋弱整理，而台币暂且消化年底出口商抛汇卖需，令台币早盘贬幅有限。
他们表示，台北外汇开盘一小时成交量约1.93亿美元，交投较显热络，上日同时段为1.52亿美元，盘初台币贬破31.980即见出口商抛汇卖压涌现，明显收敛台币贬势，至于外资虽偏向汇出但量能不大。
〞台币已经慢慢在修正了，出口商的32元心理关卡需要时间突破。〞一位大型公股银行交易员说。
另位民营银行交易员也称，近期只要台币走跌逼近32元大关，出口商抛汇卖需就会增温，让台币暂难跳脱31.900-32.000的大区间盘整格局，毕竟出口商间普遍认为短线台币很难有效突破32元大关。
本地时间10:10，韩元兑美元 报1,191.1，上日收在1,186.9。台币兑美元报31.989，交投区间介于31.963-31.989，上日收在31.970。台股 则跌0.15%报9,225.10点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点仍持于价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.004/32.042，上日收在31.970。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.950-32.000
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