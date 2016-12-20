《路透晚报》--12月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《鸡年展望》风险三角抑制中国宏调空间，引导资金脱虚向实为关键

2016年看似企稳的中国经济，平静表面下却暗藏虚拟经济和房地产市场过度金融化堆积的潜流；而实体经济债务率上升，投资回报率下降以及财政货币政策腾挪空间有限的“风险三角”也将制约着2017年的中国经济。

在中央经济工作会议明确稳健货币和积极财政政策基调不改前提下，财政风险的上升预示着中国2017年继续减税和扩大赤字率的空间有限。专家们预计仍会维持上年3%赤字率水平，经济增长目标也宜维持在与上年一致的6.5-7%区间；而引导资金“脱虚向实”以及确保改革政策落地，更是2017年中国防范金融风险的关键。

--中国经济：目标到2020年东北体改创新和发展方式转变取得重大进展--发改委

中国国家发改委最新发布“东北振兴十三五规划”，目标到2020年，东北地区体制机制改革创新和经济发展方式转变取得重大进展，全员劳动生产率年均增长6.2%，投资效率和企业效益明显提升，结构调整取得实质性进展，服务业增加值比重达到47.4%。

--中国经济：战略性新兴产业十三五规划发布，增加值占GDP比重拟达15%

中国国务院周一表示，十三五期间将加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

--中国棉花：今年减产4.6%至534.3万吨，受播种面积减少影响--统计局

中国国家统计局表示，受播种面积减少影响，2016年全国棉花产量534.3万吨，比2015年减产26万吨，下降4.6%，棉花播种面积已连续三年减少。

--中美关系：中国称已将上周截获的美国无人潜航器顺利移交给美方

中国国防部称，中美双方经友好协商，于12月20日中午在南海有关海域顺利完成美无人潜航器的移交工作。

--中美关系：中国男子认罪，承认窃取敏感军事项目文件--美国司法部

美国司法部称，一名38岁中国男子周一认罪，承认从联合技术(United Technologies)窃取大量敏感军事项目文件并交给中国。

--《分析师观点》台湾11月外销订单年增7%，但经济复苏仍缓料央行利率不变

台湾经济部公布，11月外销订单金额较上年同期升7.0%，优于市场预估的成长5%，并创三个月高位。前高是8月年增8.3%。不过由于经济复苏仍缓，本周四料央行仍将维持利率不变。

【金融】

--《综述》中国央行将表外理财纳入MPA管理，遏制短债长投坚定“去杠杆”

针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。

--香港金融：金管局与国开行、中国进出口银行签署促进基建融资合作框架

香港金融管理局（HKMA）分别公布与中国国家开发银行和中国进出口银行签署促进基建融资合作框架，以推动香港基建投融资市场和“一带一路”倡议的有利发展。

--《热点透视》中国银行业者发COCO债保命，内地投资人热情追捧

中国银行业者日子过的顺风顺水，因国内投资人宠爱有加。规模较小银行业者需要发行数以10亿美元计的债券来填补亏损。需要筹措如此规模之监管规定资本，本该会抑制冒险行为，但国内投资人深信国家不会对金融体系见死不救，银行因而得以用低利率筹资，也让银行没有太多看清现实的诱因。

【固定收益】

--中国债市：央行部分地方分支机构开展代持业务发生情况调查--消息

针对引发近期中国债市雪崩的债券代持业务，监管层开始有所动作。两位消息人士透露，中国央行部分地方分支机构近日对辖区银行开展债券代持（养券）业务发生情况调查，内容包括是否有代持（养券）经历及金额等。

--中国公开市场：今日将进行2,500亿元逆回购，单日净投放1,650亿元

中国央行公开市场今日进行总额2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,550亿元，14天期650亿元，28天期300亿元，中标利率分别为2.25%、2.40%和2.55%。据此计算，单日净投放1,650亿元。

--中国新债：财政部缩减明日招标的两期国债规模，由560亿元降至320亿元

中国财政部公告称，其明日(21日)在银行间和证交所跨市场招标续发行的两期国债，发行规模由原定的560亿元人民币调降至320亿元；三年和七年期各半，为160亿元。

--中国新债：国开行取消今日七和20年增发债发行，剩余三期规模共125亿

中国国家开发银周一晚间公告，取消原定于周二招标的七年和20年两期增发债发行，剩余的三年、五年和10年期发行计划未变，三期债发行上限维持在125亿元人民币。路透对上述三期债的收益率预测均值为3.89%、3.92%和3.91%。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.9210%，接近预期

中国国家开发银行上午招标的10年期增发债，中标收益率为3.9210%，接近此前3.91%的市场预测均值，该期债投标倍数3.29倍。该行同日招标的三年和五年期增发债，中标收益率则为3.9171%和3.9013%，此前市场预测均值分别为3.89%和3.92%；两期债投标倍数为4.79倍和3.15倍。

--中国信用债：12中城建MTN2周一未能按时付息，近期连续违约

中国中央国债登记结算公司周一晚间公告，中国城市建设控股集团2012年度第二期中期票据--12中城建MTN2应于17日付息，遇节假日顺延至19日后，截止当日终，仍未收到发行人的应付付息资金，无法代理发行人向持有人付息。

--中国债市动态：现券收益率冲高回落期货收窄跌幅，国开新债减量结果尚可

中国银行间债市早盘现券收益率冲高后回落，走势与上日同期接近，惟涨幅收窄程度更大，10年国开收益率跌回近上日收盘水平；10年国债期货方面，亦经历大挫逾1%后一度翻红，最新跌幅缩至0.3%。

--中国货币市场：资金紧势略有缓解但价格仍在高位，非银融入又难又贵

中国银行间市场资金面略有缓和，不过回购利率并未明显回落，尤其跨年资金利率仍在高位。交易员称，央行公开市场加码净投放助益资金面改善，但由于巨大的跨年资金需求，14天期资金供给仍显不足。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘放量小跌，有效波动狭窄刺激机构倒量

人民币兑美元即期早盘放量小跌，中间价则下跌逾150点。交易员称，中间价或仍有一定过滤，确保不跌破6.95元，而客盘仍有较大购汇需求，大行则继续提供美元流动性，并保持汇价较小波幅，这也刺激了部分机构倒量积极性，半日成交已超230亿美元。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续涨，CFETS指数升至95.05

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.01%至95.05；SDR篮子指数微升至95.72，BIS篮子指数微升至96.34。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续收跌创逾一个半月新低，钢铁煤炭等周期股领跌

中国股市沪综指续收跌，创逾一个半月新低。分析师指出，今日大盘继续缩量下挫，多数个股走跌，钢铁煤炭等周期股领跌；目前市场板块轮动较快，缺乏赚钱效应，负面因素仍需一段时间消化，料后市继续维持弱势。沪综指收报3,102.88点，跌15.20点或0.49%；此前收盘低点为11月2日的3,102.73点。

--企业并购：中国化工对先正达430亿美元的收购要约再度延长至3月2日

中国化工集团称，已将对瑞士先正达的430亿美元现金收购要约延长至2017年3月2日。中化并称，收购要约的其他条款和条件均未改变，希望在2017年第一季获得目前尚未达成的监管许可。

--中国个股：广西证监局对国海证券债券等业务进行现场检查

国海证券公告称，公司12月15日收到通知，广西证监局决定对其债券等相关业务进行现场检查；检查组已于当日进场开展工作。

--中港个股：泛海系再增持民生银行1.35亿股H股，合计持股增至5%

民生银行公告称，泛海国际股权投资于上周四、周五(15-16日)购买公司H股普通股1.35亿股，占民生银行总股本的0.369%。这也是泛海系公司半年内第四次增持民生银行，合计持股比重升至5%。

--香港个股：宏华拟向航天科工集团配售逾12亿港元股份，后者成最大股东

中国民营石油钻机制造商--宏华集团有限公司称，拟向国企中国航天科工集团配售12.4亿港元股份，后者将成为公司单一最大股东。

--香港个股：汇丰控股上日伦敦回购少量股份，25亿美元回购计划宣告完成

汇丰控股称，上日在伦敦回购少量股份，标志着全数25亿美元回购计划完成。

--中国企业：华信能源就收购阿联酋陆地油田权益进行深入谈判--消息

据两名熟悉情况的业内消息人士周一称，民营企业中国华信能源正在就收购阿联酋(阿拉伯联合大公国)陆地油田为期40年的开发权益进行深入谈判。

--香港个股：红星美凯龙收购上海办公室物业，总代价约21亿元人民币