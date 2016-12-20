日本股市：在日央行政策决议前持平，日圆疲势暂歇

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
分析师称，市场关注的是央行总裁黑田东彦会后的讲话。
“我们想知道日本央行对于9月宣布的政策架构将有何评论，我们还格外关注任何有关货币政策是否紧缩以及何时会紧缩的迹象。”瑞穗证券的投资信息部主管Hiroaki Mino说道。
交易员还指出，成交量料将再度低迷，因海外投资者准备迎接圣诞假期了。周一，日股的成交量和成交值都创下11月8日以来的最低水准。
出口股受创于美元兑日圆在周一最低跌至116.55，因土耳其和德国发生的致命袭击事件，引发对欧洲安全局势的担忧。
丰田汽车 和本田汽车 分别下滑0.55%和0.57%，Panasonic 跌1.37%。
东芝 挫低逾5%，因东京证券交易所(TSE)周一表示，将该股置于警告名单。该股后缩减跌幅，早盘收跌2.4%。
东证股价指数 早盘收跌0.2%至1,545.84点。JPX-日经400指数 跌0.16%至13,854.34点。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。