日本股市：在日央行政策决议前持平，日圆疲势暂歇

分析师称，市场关注的是央行总裁黑田东彦会后的讲话。

“我们想知道日本央行对于9月宣布的政策架构将有何评论，我们还格外关注任何有关货币政策是否紧缩以及何时会紧缩的迹象。”瑞穗证券的投资信息部主管Hiroaki Mino说道。

交易员还指出，成交量料将再度低迷，因海外投资者准备迎接圣诞假期了。周一，日股的成交量和成交值都创下11月8日以来的最低水准。

出口股受创于美元兑日圆在周一最低跌至116.55，因土耳其和德国发生的致命袭击事件，引发对欧洲安全局势的担忧。

丰田汽车 和本田汽车 分别下滑0.55%和0.57%，Panasonic 跌1.37%。

东芝 挫低逾5%，因东京证券交易所(TSE)周一表示，将该股置于警告名单。该股后缩减跌幅，早盘收跌2.4%。