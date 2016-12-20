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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 10:57 BJT

台湾债市：交投淡静10年券105/11期公债迟未成交，市场观望心态浓厚

路透台北12月20日 - 台湾10年公债105/11期 周二早盘迟未成交，市场观望心态浓厚。交易员表示，时近年底，各方也不希望台债殖利率变动太剧烈，因此多不出手，台债迟未有成交。

交易员表示，本周四还有央行的理监事会议结果，以及周五财政部将公布发债计划，也是市场观望主因。

〞大家都不敢动，都想让今年就这样过去吧!〞一位大型票券商交易员说。

他们认为，目前市场的买卖盘报价非常宽松，主要交易商没有太大方向，只想平淡度过年底。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.14-1.18%。

台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。

周五午后2:00财政部则将公布明年的发债计划。

美国公债价格周一上涨，因投资者在年末回补空头，但在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对就业市场发表乐观评论后，公债价格缩减涨幅。

最新相关报导链接：

--美国经济：叶伦畅谈教育的重要性，认为目前就业形势为10年来最好

--《焦点》日本央行料提供更乐观的经济评估，并维持政策不变 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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