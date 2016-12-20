《分析师观点》台湾11月外销订单年增7%，但经济复苏仍缓料央行利率不变

路透台北12月20日 - 台湾经济部周二公布，11月外销订单金额较上年同期升7.0%，优于市场预估的成长5%，并创三个月高位。前高是8月年增8.3%。不过由于经济复苏仍缓，本周四料央行仍将维持利率不变。

经济部统计处处长林丽贞说，预估全年外销订单年增率大概在-1%上下，预估全年外销订单金额在4,459-4,469亿美元之间。

经济部新闻稿显示，今年1-11月外销订单4,033.0亿美元，较上年同期减少97.1亿美元或减2.4%。

2016年11月(%) 2016年10月(%)

外销订单 +7.00 +0.3

路透调查 +5.00 --

订单区域

中国大陆(含港) +12.0 +7.4

美国 +10.1 -1.3

欧洲 +3.5 +1.8

日本 -0.4 -13.1

**市场评论**

--国泰金控经济研究室协理 陈钦奇：

由于欧美地区11月PMI都往好的方向走，联袂创下波段新高，因此对台湾11月外销订单表现优于预期并不感到意外，且大陆11月官方PMI也在50以上，表现算是持稳。

不过，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额估较11月减少也是可以预期的，整体而言，目前台湾经济成长只能算是初步复苏，且通膨稳定，加以明年国际变数较多，预期周四央行维持利率不变，最快明年六月央行才会考虑升息。

--台新投顾分析师 王凯民：

本月的外销订单表现好于预期，主要是iphone 7S的订单来源贡献多一点，12月应该不会像这个月这么好。今年外销订单预估仍会是负成长，不会转正。

虽然美国上周升息一码，但我们认为台湾央行在景气复苏不是太强劲的情况下，本周四央行会维持利率不变。重贴现率约在1.375%。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收贬3.5分，报32.005。

--台湾加权股价指数 收升0.03%，至9,242.41点。

--指标10年期公债105/11期殖利率 收跌0.4基点至1.1810%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。

--台湾官方于11月估今年GDP成长率1.35%，明年成长1.87%，至于明年出口估回到正成长4.95%。