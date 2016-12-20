《分析师观点》台湾11月外销订单年增7%，但经济复苏仍缓料央行利率不变

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月20日 - 台湾经济部周二公布，11月外销订单金额较上年同期升7.0%，优于市场预估的成长5%，并创三个月高位。前高是8月年增8.3%。不过由于经济复苏仍缓，本周四料央行仍将维持利率不变。
经济部统计处处长林丽贞说，预估全年外销订单年增率大概在-1%上下，预估全年外销订单金额在4,459-4,469亿美元之间。
经济部新闻稿显示，今年1-11月外销订单4,033.0亿美元，较上年同期减少97.1亿美元或减2.4%。
2016年11月(%) 2016年10月(%)
外销订单 +7.00 +0.3
路透调查 +5.00 --
订单区域
中国大陆(含港) +12.0 +7.4
美国 +10.1 -1.3
欧洲 +3.5 +1.8
日本 -0.4 -13.1
**市场评论**
--国泰金控经济研究室协理 陈钦奇：
由于欧美地区11月PMI都往好的方向走，联袂创下波段新高，因此对台湾11月外销订单表现优于预期并不感到意外，且大陆11月官方PMI也在50以上，表现算是持稳。
不过，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额估较11月减少也是可以预期的，整体而言，目前台湾经济成长只能算是初步复苏，且通膨稳定，加以明年国际变数较多，预期周四央行维持利率不变，最快明年六月央行才会考虑升息。
--台新投顾分析师 王凯民：
本月的外销订单表现好于预期，主要是iphone 7S的订单来源贡献多一点，12月应该不会像这个月这么好。今年外销订单预估仍会是负成长，不会转正。
虽然美国上周升息一码，但我们认为台湾央行在景气复苏不是太强劲的情况下，本周四央行会维持利率不变。重贴现率约在1.375%。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收贬3.5分，报32.005。
--台湾加权股价指数 收升0.03%，至9,242.41点。
--指标10年期公债105/11期殖利率 收跌0.4基点至1.1810%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)
**相关背景**
--台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。
--台湾官方于11月估今年GDP成长率1.35%，明年成长1.87%，至于明年出口估回到正成长4.95%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电 脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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