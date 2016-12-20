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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 11:07 BJT

《汇市简讯》美元指数受限于103.20，但后势偏多

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* 美元指数在昨日上涨0.2%后，今日在亚洲盘小跌0.1%，在103.20下方盘整

* E-迷你标普500指数期货小升0.03%；美国原油期货跌0.3%；日经指数持平；亚股除日本外指数上涨0.07%

* 5、10、20日移动均线上升，技术面偏多

* 受限于2013年1月高位103.20

* 五日移动均线102.78和稍早高位103.19为初步支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/2h5M9JO

(完)

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