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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 11:16 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆获追捧，此前日本央行维持政策不变

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* 日本央行维持政策不变，短期利率目标在负0.1%不变

* 日本央行并维持收益率曲线控制政策及10年期日债收益率目标为零左右不变

* 日本央行并上修对出口和生产的评估

* 美元兑日圆从央行决议前的117.10升至117.58

(完) (编译 戴素萍 审校 白云)

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