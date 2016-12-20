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市场报道 | 2016年 12月 20日 星期二 11:26 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月20日至12月27日

路透12月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如
无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期       公布时间    公司代码     业绩季度及公司名称
 12/20/2016     BMO         GIS.N        Q2 2017 General Mills Inc 
 12/20/2016     BMO         DRI.N        Q2 2017 Darden Restaurants Inc 
 12/20/2016     BMO         KMX.N        Q3 2017 Carmax Inc 
 12/20/2016     BMO         CCL.N        Q4 2016 Carnival Corp 
 12/20/2016     AMC         NKE.N        Q2 2017 耐克公司(耐吉,Nike)
 12/20/2016     21:15       FDX.N        Q2 2017 联邦快递(FedEx)
 12/21/2016     BMO         ACN.N        Q1 2017 埃森哲(Accenture)
 12/21/2016     BMO         PAYX.OQ      Q2 2017 Paychex Inc 
 12/21/2016     AMC         MU.OQ        Q1 2017 美光(Micron Technology)
 12/21/2016     AMC         BBBY.OQ      Q3 2016 Bed Bath & Beyond Inc 
 12/21/2016     AMC         RHT.N        Q3 2017 红帽
 12/22/2016     14:30       CAG.N        Q2 2017 ConAgra Foods Inc 
 12/22/2016     AMC         CTAS.OQ      Q2 2017 Cintas Corp 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王颖；审校 徐文焰)

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