香港个股：宏华拟向航天科工集团配售逾12亿港元股份，后者成最大股东

路透香港12月20日 - 中国民营石油钻机制造商--宏华集团有限公司 称，拟向国企中国航天科工集团配售12.4亿港元股份，后者将成为公司单一最大股东。

据周一晚间公告，宏华拟向航天科工以及北京建宏富鑫投资管理旗下私募股权基金Jianhong分别发行16.06亿股及5.08亿股股份，相当于经扩大后股本约29.99%及9.49%的股份；交易完成后，航天科技将取代联宏及一致行动集团成为宏华的单一最大股东。

新股认购价每股0.77港元，较周一收市价0.97港元折让20.62%，较今年6月末的资产净值折让约50.64%。

香港时间11:21，该股跌14.43%，报0.83港元。

随着国际油价自低位回升并开始企稳在每桶50美元的水平，油田服务商总算度过寒冬，近期纷纷积极重整旗鼓。

宏华表示，拟将认购事项所得款项净额的50%用作偿还其到期应付债务，而其余所得款项净额用作其一般营运资金；董事认为，认购事项将增强集团现金状况、提供机遇扩宽其股东基础，且不会招致额外利息支出。

宏华10月公布与美国液化天然气生产商ARGO订立框架协议，将向后者出售一套总值约18亿美元之平台式海上天然气液化工厂（PLNG），并预计3个月内签具体协议。

宏华为一家集体企业，今年上半年录得收入12.96亿元人民币，净亏损2.51亿元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)