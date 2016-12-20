版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 11:40 BJT

澳新汇市：澳元受助于澳洲央行会议记录走高，新西兰元触及六个月新低

澳元兑日圆 上涨，此前日本央行维持资产购买计划不变。

新西兰元兑美元 连续第五日下跌，降至六个月低点0.6923。

在德国与土耳其发生袭击事件后，澳元与新西兰元亦处于守势，因投资者在即将进入圣诞假日季的时候冒险意愿减弱。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王颖/艾茂林/张涛；审校 白云/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐