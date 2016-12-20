路透基点：台湾百和工业13亿台币五年期定期贷款结案--TRLPC

路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾织造厂台湾百和工业13亿台币(4,100万美元)五年期定期贷款结案。

台湾银行为唯一牵头行兼簿记行。贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码65个基点。

银行受邀以三个层次参贷：承贷4亿台币或以上者获牵头行头衔，前端费12个基点；承贷3-3.99亿台币者获联合安排行头衔，费用10个基点；承贷1.5-2.99亿台币者为一般参贷行，费用为5个基点。

筹得资金将用于再融资和运营资本，贷款料在12月26日签订。

该公司上次在2011年11月进入债市筹集13亿台币五年期贷款。台湾银行为牵头行，利率为二级市场商业票据利率加码80个基点。

承贷情况： 牵头行和簿记行 台币(百万)

台湾银行 200 牵头行

中国信托银行 200

凯基银行 200

华南银行 200

台湾土地银行 200 一般参贷行

彰化银行 150

台湾工业银行 90

台湾全国农业金库 60