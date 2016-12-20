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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 11:31 BJT

《汇市简讯》澳元兑日圆一度升至日高，受日本央行决策提振

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* 澳元兑日圆受到日本央行政策决议的提振

* 从84.85涨至85.15的日高，最新报85.05

* 美元兑日圆从117.05/10升至117.58，受惠于乐观的经济展望

* 澳元兑日圆在85.00上方盘整建立新的立足点

* 升穿20日移动均线阻力位85.04，5日和10日移动均线交会处85.80/90为下一道阻力

* 图表：reut.rs/2hTIEmE

(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)

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