中国货币市场：资金紧势略有缓解但价格仍在高位，非银融入又难又贵

路透北京12月20日 - 中国银行间市场周二资金面略有缓和，不过回购利率并未明显回 落，尤其跨年资金利率仍在高位。交易员称，央行公开市场加码净投放助益资金面改善，但 由于巨大的跨年资金需求，14天期资金供给仍显不足。 他们并称，受代持业务等风险事件的影响，非银机构资金融入仍十分困难，融入利率亦 明显高于普通水平；不过本月以来资金紧势料已使得机构提前有所准备，随着下周财政存款 的投放，届时资金面料进一步好转。 华东一银行交易员称，“是松了一点，应该有公开市场的作用，而且供给多了后大家平 盘顺利的话，情绪就好转了些。利率的话不明显，只是超高价成交的那种少了。” 她并称，目前市场仍是以借跨年资金为主，不过银行融入相对容易，而受代持事件的冲 击，非银机构以及部分小型的农商行融入较为困难；下周有财政存款的投放，加上大家早有 准备，预计届时市场会有更大改善。 华南一银行交易员亦表示，利率下来一点，但并不明显，跨年的资金还是很贵，“银行 还好，非银都没边了。” 中国央行公开市场今日进行总额2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,550亿元， 14天期650亿元，28天期300亿元。据此计算，单日净投放1,650亿元。不过今日还将有600亿 元的国库现金定存到期。 由于国海证券代持业务风波的影响，非银机构信誉受到影响，从而加大了此类机构的流 动性压力。华南一基金交易员说，“我们觉得还是很紧，即便有人借，利率也很高，机构间 信任感也不行，怕借了对方还不上。” 华北一小型地区联社的交易员亦提到，现在倒是没那么紧了，但价格还是很贵，而且机 构为了锁定收益，大多在出三个月期限以上的资金，“代持找不上，资金借不到，不知道怎 么办。” 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2983 2.3159 -1.76 七天 2.4466 2.6580 -21.14 14天 3.2758 3.7473 -47.15 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 7.0400 2.5350 +450.50 七天 6.7600 5.6050 +115.50 14天 7.0500 6.5450 +50.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 +0.00 七天 2.6500 3.0000 -35.00 14天 3.5900 3.5900 +0.00 Shibor 其中:隔夜 2.3450 2.3350 +1.00 七天 2.5375 2.5250 +1.25 三个月 3.2040 3.1898 +1.42 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)