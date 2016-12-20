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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 12:03 BJT

中国货币市场：资金紧势略有缓解但价格仍在高位，非银融入又难又贵

路透北京12月20日 - 中国银行间市场周二资金面略有缓和，不过回购利率并未明显回
落，尤其跨年资金利率仍在高位。交易员称，央行公开市场加码净投放助益资金面改善，但
由于巨大的跨年资金需求，14天期资金供给仍显不足。
    
    他们并称，受代持业务等风险事件的影响，非银机构资金融入仍十分困难，融入利率亦
明显高于普通水平；不过本月以来资金紧势料已使得机构提前有所准备，随着下周财政存款
的投放，届时资金面料进一步好转。
    
    华东一银行交易员称，“是松了一点，应该有公开市场的作用，而且供给多了后大家平
盘顺利的话，情绪就好转了些。利率的话不明显，只是超高价成交的那种少了。”
    
    她并称，目前市场仍是以借跨年资金为主，不过银行融入相对容易，而受代持事件的冲
击，非银机构以及部分小型的农商行融入较为困难；下周有财政存款的投放，加上大家早有
准备，预计届时市场会有更大改善。
    
    华南一银行交易员亦表示，利率下来一点，但并不明显，跨年的资金还是很贵，“银行
还好，非银都没边了。”
    
    中国央行公开市场今日进行总额2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,550亿元，
14天期650亿元，28天期300亿元。据此计算，单日净投放1,650亿元。不过今日还将有600亿
元的国库现金定存到期。 
    
    由于国海证券代持业务风波的影响，非银机构信誉受到影响，从而加大了此类机构的流
动性压力。华南一基金交易员说，“我们觉得还是很紧，即便有人借，利率也很高，机构间
信任感也不行，怕借了对方还不上。”
    
    华北一小型地区联社的交易员亦提到，现在倒是没那么紧了，但价格还是很贵，而且机
构为了锁定收益，大多在出三个月期限以上的资金，“代持找不上，资金借不到，不知道怎
么办。”
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:53                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.2983     2.3159      -1.76
      七天                     2.4466     2.6580     -21.14
                                                  
      14天                     3.2758     3.7473     -47.15
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    7.0400     2.5350    +450.50
                                                  
      七天                     6.7600     5.6050    +115.50
                                                  
      14天                     7.0500     6.5450     +50.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.3000     2.3000      +0.00
                                                  
      七天                     2.6500     3.0000     -35.00
                                                  
      14天                     3.5900     3.5900      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.3450     2.3350      +1.00
                                                  
       七天                    2.5375     2.5250      +1.25
                                                  
       三个月                  3.2040     3.1898      +1.42
                                                  
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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