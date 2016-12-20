中国汇市：人民币早盘放量小跌，有效波动狭窄刺激机构倒量

* 人民币早盘随中间价放量下跌，中间价或仍有一定过滤

* 离岸人民币流动性仍偏紧，两地汇价继续倒挂

* 逢低购汇需求不少，大行继续提供美元流动性

* 有效波幅小刺激机构倒量，半日成交超230亿美元

* 短期人民币贬值预期仍难消

路透上海12月20日 - 人民币兑美元即期 周二早盘放量小跌，中间价则下跌逾150点。交易员称，中间价或仍有一定过滤，确保不跌破6.95元，而客盘仍有较大购汇需求，大行则继续提供美元流动性，并保持汇价较小波幅，这也刺激了部分机构倒量积极性，半日成交已超230亿美元。

他们并指出，美元指数强势依然，人民币贬值预期难消，但从监管层反应情况看，年内破“7”的概率仍较小；离岸人民币流动性依旧紧张，离岸做空人民币势头继续被挤压，两地汇价继续倒挂。

“今天flow（客盘）蛮多的，（美元）升不上去，波动不起来，估计大家也想着年底前能再购一些，但不管什么意外市场都解释为对美元利好也蛮奇怪的。”一外资行交易员称。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率继续维持在高位；其中隔夜、一周、两周期拆息利率均维持在10%以上，一年期HIBOR 亦升至7.044%的高位。另外路透报价显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周二盘中一度大涨436个基点至12.389%，最新则报8.944%；一年期的掉期隐含利率 最新报6.150%。

香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，离岸人民币拆息波动属预期之内，相信市场流动性支援措施足以协助银行做好风险管理。

北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.9507元,上日收报6.945元，夜盘终报6.9513元。今日人民币兑美元中间价 报6.9468元，上日为6.9312元。人民币兑美元即期成交额 为236.33亿美元，上日半日为159.67亿美元。

全球汇市方面，日圆和瑞郎周二持坚，之前土耳其和德国分别发生袭击事件，在西方国家引发对安全问题的担忧。今日稍后日本央行将公布政策决定，投资者买入日圆。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.264元, 上日尾盘为7.245元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.944元, 与在岸即期价差倒挂67点，上一交易日尾盘报6.9306元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9509，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2361、5.9245和8.6215。