中国汇市：人民币早盘放量小跌，有效波动狭窄刺激机构倒量

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 人民币早盘随中间价放量下跌，中间价或仍有一定过滤
* 离岸人民币流动性仍偏紧，两地汇价继续倒挂
* 逢低购汇需求不少，大行继续提供美元流动性
* 有效波幅小刺激机构倒量，半日成交超230亿美元
* 短期人民币贬值预期仍难消
路透上海12月20日 - 人民币兑美元即期 周二早盘放量小跌，中间价则下跌逾150点。交易员称，中间价或仍有一定过滤，确保不跌破6.95元，而客盘仍有较大购汇需求，大行则继续提供美元流动性，并保持汇价较小波幅，这也刺激了部分机构倒量积极性，半日成交已超230亿美元。
他们并指出，美元指数强势依然，人民币贬值预期难消，但从监管层反应情况看，年内破“7”的概率仍较小；离岸人民币流动性依旧紧张，离岸做空人民币势头继续被挤压，两地汇价继续倒挂。
“今天flow（客盘）蛮多的，（美元）升不上去，波动不起来，估计大家也想着年底前能再购一些，但不管什么意外市场都解释为对美元利好也蛮奇怪的。”一外资行交易员称。
离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率继续维持在高位；其中隔夜、一周、两周期拆息利率均维持在10%以上，一年期HIBOR 亦升至7.044%的高位。另外路透报价显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周二盘中一度大涨436个基点至12.389%，最新则报8.944%；一年期的掉期隐含利率 最新报6.150%。
香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，离岸人民币拆息波动属预期之内，相信市场流动性支援措施足以协助银行做好风险管理。
北京时间11:48，人民币兑美元 即期报6.9507元,上日收报6.945元，夜盘终报6.9513元。今日人民币兑美元中间价 报6.9468元，上日为6.9312元。人民币兑美元即期成交额 为236.33亿美元，上日半日为159.67亿美元。
全球汇市方面，日圆和瑞郎周二持坚，之前土耳其和德国分别发生袭击事件，在西方国家引发对安全问题的担忧。今日稍后日本央行将公布政策决定，投资者买入日圆。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.264元, 上日尾盘为7.245元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.944元, 与在岸即期价差倒挂67点，上一交易日尾盘报6.9306元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9509，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2361、5.9245和8.6215。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。