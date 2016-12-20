中国债市动态：现券收益率冲高回落期货收窄跌幅，国开新债减量结果尚可

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月20日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率冲高后回落，走势与上日同期接近，惟涨幅收窄程度更大，10年国开收益率跌回近上日收盘水平；10年国债期货方面，亦经历大挫逾1%后一度翻红，最新跌幅缩至0.3%。
新债发行方面，国开行昨日紧急取消原定于今日的七年和20年两期增发债，二级稍缓后，剩余三期债定位尚可，与预测均值偏离度有限。不过即使这样，交易员对后市看法依旧十分谨慎。
华中一银行交易员表示，以10年国开160213券为例，收益率快速上行后回落，最新已与上日收盘相差不大，“但谁知道明天呢，还有后天。”
交易员透露，160213券最新成交在3.94%，上日尾盘为3.93%；同期限国债160017券最新成交在3.40%，上日在3.38%附近。
国开行上午招标的三年、五年和10年期增发债，中标收益率为3.9171%、3.9013%和3.9210%，此前市场预测均值分别为3.89%、3.92%和3.91%。
另外，继国海证券代持风险事件后，今日市场又出现一券商协议回购陷入违约风波的传言，虽然无法证实真伪，但宁可信其有不信其无之下，市场对未来的担心有增无减。
监管层面，中国央行将自明年第一季起将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系(MPA)管理的口径进一步扩大，亦令本已艰难的债市再添新压。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报97.38元人民币，较上日结算价跌0.35%；10年期国债主力合约T1703 同时收报94.31元，下跌0.30%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。