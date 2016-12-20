中国债市动态：现券收益率冲高回落期货收窄跌幅，国开新债减量结果尚可

路透上海12月20日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率冲高后回落，走势与上日同期接近，惟涨幅收窄程度更大，10年国开收益率跌回近上日收盘水平；10年国债期货方面，亦经历大挫逾1%后一度翻红，最新跌幅缩至0.3%。

新债发行方面，国开行昨日紧急取消原定于今日的七年和20年两期增发债，二级稍缓后，剩余三期债定位尚可，与预测均值偏离度有限。不过即使这样，交易员对后市看法依旧十分谨慎。

华中一银行交易员表示，以10年国开160213券为例，收益率快速上行后回落，最新已与上日收盘相差不大，“但谁知道明天呢，还有后天。”

交易员透露，160213券最新成交在3.94%，上日尾盘为3.93%；同期限国债160017券最新成交在3.40%，上日在3.38%附近。

国开行上午招标的三年、五年和10年期增发债，中标收益率为3.9171%、3.9013%和3.9210%，此前市场预测均值分别为3.89%、3.92%和3.91%。

另外，继国海证券代持风险事件后，今日市场又出现一券商协议回购陷入违约风波的传言，虽然无法证实真伪，但宁可信其有不信其无之下，市场对未来的担心有增无减。

监管层面，中国央行将自明年第一季起将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系(MPA)管理的口径进一步扩大，亦令本已艰难的债市再添新压。