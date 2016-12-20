更新版 1-香港金融：金管局与国开行、中国进出口银行签署促进基建融资合作框架

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路透香港12月20日 - 香港金融管理局（HKMA）周二分别公布与中国国家开发银行 和中国进出口银行签署促进基建融资合作框架，以推动香港基建投融资市场和“一带一路”倡议的有利发展。

国开行与中国进出口银行在今年7月成为金管局基建融资促进办公室（IFFO）伙伴，今次进一步透过IFFO平台建立策略性合作框架。

据金管局的新闻稿，国开行会继续利用香港为主要海外基础设施投融资平台，并将透过香港平台为基础设施投融资项目提供总值超过100亿美元的金融支持和商机，以及计划在未来两年扩充在香港的业务，由现时140人增加至210人以上。

国开行董事长胡怀邦表示，“国开行将继续发挥‘一带一路’主力银行作用，透过IFFO平台与金管局加强进一步合作，共同为推动国家‘一带一路’战略实施和香港繁荣稳定发展贡献力量。”

截至今年10月，国开行在香港的营运规模超过500亿美元，并已透过香港完成29个“一带一路”沿线国家基建项目，累计投资规模超过50亿美元。

中国进出口银行董事长胡晓炼表示，该行愿意以此次谅解备忘录的签署为契机，进一步加深与香港金管局以及IFFO的合作，未来与各方携手更多地利用香港国际金融中心的重要地位和IFFO的平台优势推动“一带一路”基础设施领域项目，实现共同发展。

IFFO于今年7月启动时已齐集了41个合作伙伴，主要为国内外大型金融机构及著名的投资公司，于10月加入多家保险公司及律师事务所等机构后，合作伙伴总数54个。（完）