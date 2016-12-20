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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 12:52 BJT

《全球汇市》瑞郎和日圆持坚，之前安卡拉和柏林发生袭击事件

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0398  1.0402  -0.04  -4.25  1.0860
    美元/日圆            117.60  117.07  +0.45  -2.24  120.30
    欧元/日圆         122.27  121.76  +0.42  -6.28  130.47
    美元/瑞郎            1.0278  1.0268  +0.10  +2.60  1.0018
    英镑/美元            1.2392  1.2398  -0.05 -15.92  1.4738
    美元/加元            1.3409  1.3407  +0.01  -3.11  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9446  6.9315  +0.19  +5.73  6.5680
    澳元/美元            0.7252  0.7245  +0.10  -0.32  0.7275
    新西兰元/美元        0.6927  0.6927  +0.00  +1.49  0.6825
    澳元/日圆         85.280  84.810  +0.55  -2.67  87.620
    新西兰元/日圆     81.420  81.090  +0.41  -0.68  81.980
    英镑/日圆         145.76  145.15  +0.42 -17.75  177.22
    澳元/新西兰元     1.0465  1.0452  +0.12  -1.87  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/艾茂林/汪红英/王兴亚/侯雪苹；审校 高琦/戴素萍/于春红)

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