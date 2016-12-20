主要国家经济指标预测--12月21日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月21日(三) 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- +0.8% 0900 意大利薪资指数(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.6% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 113 43.01 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余34.13 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 397.5 抵押贷款再融资指数 -- 1,407.0 1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 550 560 成屋销售(较前月) -1.0% +2.0% 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负6.0 负6.1 2145 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第三季 赤字50.15 赤字9.45 年度经常帐收支(亿新西兰元)截至9月底的一年 赤字75.8 赤字73.8 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.9% +0.9% (较上年同期) +3.7% +3.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,674 外资投资日本股票(亿日圆) 买超2,784 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月20日(二) 0300 日本央行利率决定 负0.10% 负0.10% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 顺差36.36 -- 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.1% -0.2% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 盈余328 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余284 -- 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) 净流入651 -- 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 正35 -- 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 10月 +1.1% +0.6% 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 11月 逆差7.05 -- 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至11月的一年 逆差31.8 -- 进口(亿新西兰元) 11月 45.6 -- 出口(亿新西兰元) 38.6 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。