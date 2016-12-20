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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--12月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段   预估值         前值
    
    12月21日(三)
    
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)            11月       --           +0.8%
    0900 意大利薪资指数(较前月)                     11月       --           +0.1%
                       (较上年同期)                            --           +0.6%
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           11月       113          43.01
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                   --       盈余34.13       
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周       --           397.5
                抵押贷款再融资指数                             --         1,407.0
    1500 美国成屋销售年率(万户)                     11月       550            560
             成屋销售(较前月)                                 -1.0%         +2.0%
    1500 欧元区消费者信心指数                   12月初值      负6.0         负6.1           
    2145 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)         第三季  赤字50.15      赤字9.45
               年度经常帐收支(亿新西兰元)截至9月底的一年   赤字75.8      赤字73.8
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季      +0.9%         +0.9%
                                (较上年同期)                  +3.7%         +3.6%  
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周       --       买超2,674
         外资投资日本股票(亿日圆)                                       买超2,784
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值       预估值    
    
    12月20日(二)
    0300 日本央行利率决定                                      负0.10%     负0.10%       
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                      11月      顺差36.36        --       
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)           11月          +0.3%       +0.1%         
                            (较上年同期)                         +0.1%       -0.2%         
    0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)          10月        盈余328        --         
               经季节调整经常帐(亿欧元)                        盈余284        --         
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)               净流入651        --             
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值             12月           正35        --            
    1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月)              10月          +1.1%      +0.6%     
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)                11月       逆差7.05        --        
               年度贸易收支(亿新西兰元)     截至11月的一年    逆差31.8        --        
               进口(亿新西兰元)                    11月           45.6        --            
               出口(亿新西兰元)                                   38.6        --            
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 汪红英)

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