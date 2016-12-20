台湾金融：中华信评上调花旗环球证券评等至“twAA+”，主随母公司评等调升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月20日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周二表示，由于标普已调升美国花旗集团（Citygroup）旗下核心与高度策略性营运子公司的发行体信用评等，故亦将该集团旗下在台营运子公司花旗环球证券的长期发行体信用评等由“twAA”调升至“twAA+”。
其新闻稿指出，花旗环球证券在其母集团中的地位属高度策略性等级，因此该公司的评等调整方向将会与其母公司的评等变动方向一致，亦将花旗环球证的评等自“信用观察正向”名单中移除。
中华信评认为，花旗环球证券除了可获得来自其控股公司花旗集团 的支持外，亦可获得来自泛花旗集团一定程度的潜在支持。花旗环球证券主要是为母集团的国际法人客户提供进入台湾股市的管道。
中华信评也称，花旗环球证券绝大部分的业务发展方向与其母集团的整体营运策略一致，其功能则在协助母集团台湾以外之国际客户办理证券相关业务；同时，该公司的营运作业与母集团其他成员间的整合程度颇高。(完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。