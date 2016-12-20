台湾金融：中华信评上调花旗环球证券评等至“twAA+”，主随母公司评等调升

路透台北12月20日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周二表示，由于标普已调升美国花旗集团（Citygroup）旗下核心与高度策略性营运子公司的发行体信用评等，故亦将该集团旗下在台营运子公司花旗环球证券的长期发行体信用评等由“twAA”调升至“twAA+”。

其新闻稿指出，花旗环球证券在其母集团中的地位属高度策略性等级，因此该公司的评等调整方向将会与其母公司的评等变动方向一致，亦将花旗环球证的评等自“信用观察正向”名单中移除。

中华信评认为，花旗环球证券除了可获得来自其控股公司花旗集团 的支持外，亦可获得来自泛花旗集团一定程度的潜在支持。花旗环球证券主要是为母集团的国际法人客户提供进入台湾股市的管道。