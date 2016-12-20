台湾股市：收盘近持平，外资进入休假模式令交易意愿低迷

路透台北12月20日 - 台湾股市周二收盘近持平。分析师指出，时近圣诞假期，外资进 入休假模式，市场交易意愿清淡，料台股本周都会维持小幅整理。 台湾加权股价指数 微收涨0.03%，至9,242.41点；今日成交初值 为59 5.05亿台币，上交易日修正后为580.91亿。 〞外资在放耶诞节假期，权值股都没有表现。〞凯基投顾分析师张明祥说，今日台股只 剩个别股票的表现，比如中国大陆有钢铁明年报价涨升的利多，拉抬今日钢铁族群。 他并表示，明天有12月台指期 结算，因预期外资交易清淡，预料波动不会太大。 目前金融市场担忧美国明年升息时程相对激进，但迄今为止，外资撤出新兴市场中，撤出东 南亚较明显，但东北亚则较少。 而亚币表现方面，在美国新总统特朗普当选以来，台币及韩元的贬幅，也不像东南亚币 那么多。 台币兑美元 周二区间微跌。汇银人士表示，由于美联储主席叶伦谈话提及目前 美国就业市场情况为将近10年来最好，支撑国际美元续强令韩元等亚币趋弱整理，而台币暂 且消化年底出口商抛汇卖需，令台币早盘贬幅有限。 分析师预估，台股明日交易区间料在9,200-9,300点。 本地时间13:57，亚洲主要股市涨跌均不大，MSCI亚太明晟指数 跌0.12 %。 (完)