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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 14:08 BJT

日本债市：日债价格小升，此前日央行维持政策不变

当日涨跌   上日
                                   最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.185%     +0.0   -0.185%
    五年期公债        -0.075%     +0.0   -0.075%
    10年期公债        0.070%     -0.5    0.075%
    20年期公债        0.575%     -1.5    0.590%
    30年期公债        0.675%     -2.0    0.695%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         149.74    +0.14    149.60
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 孙茉莉/王琛；审校 王颖/王兴亚)

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