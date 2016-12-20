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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 14:18 BJT

日本股市：日经指数收涨，日圆贬值提振人气

日本央行周二维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

东证股价指数 涨0.2%至1,552.36点，JPX-日经400指数 涨0.3%至13,912.64点。(完)

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