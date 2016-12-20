澳洲股市：收在16个月高位，银行和消费类股表现优异

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月20日 - 澳洲股市周二收盘创下逾16个月高位，银行和消费类股表现亮眼。
澳洲央行的最新一次政策会议记录显示，央行仍对经济持谨慎乐观态度，同时对较低的薪资增长有些担心。
澳股S&P/ASX 200指数 收高0.52%，或29.02点，报5,591.1点，为2015年8月6日以来最高收位。
澳洲四大银行都收在平盘上方。
铁矿石生产商和钢铁商股票则下跌，因中国铁矿石和钢铁期货的跌势延续到第五天。澳洲金属类股票指数 下跌0.7%，触及一个月低位。（完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。