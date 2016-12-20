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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 14:26 BJT

澳洲股市：收在16个月高位，银行和消费类股表现优异

路透12月20日 - 澳洲股市周二收盘创下逾16个月高位，银行和消费类股表现亮眼。

澳洲央行的最新一次政策会议记录显示，央行仍对经济持谨慎乐观态度，同时对较低的薪资增长有些担心。

澳股S&P/ASX 200指数 收高0.52%，或29.02点，报5,591.1点，为2015年8月6日以来最高收位。

澳洲四大银行都收在平盘上方。

铁矿石生产商和钢铁商股票则下跌，因中国铁矿石和钢铁期货的跌势延续到第五天。澳洲金属类股票指数 下跌0.7%，触及一个月低位。（完）

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