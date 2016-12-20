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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 14:50 BJT

新兴汇市：亚币下跌马币触及1998年来最低，因美联储可能加速升息

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.81    117.10   -0.60   +2.11    120.30
    坡元            1.4445    1.4491   +0.32   -1.87    1.4175
    台币          31.994    31.970   -0.08   +3.35    33.066
    韩元           1192.41   1186.90   -0.46   -1.46   1174.95
    泰铢             35.93     35.87   -0.17   +0.25     36.02
    菲律宾披索       50.02     49.96   -0.12   -6.24     46.90
    印尼卢比      13400.00  13380.00   -0.15   +2.87  13785.00
    印度卢比       67.89     67.86   -0.04   -2.56     66.15
    马币            4.4780    4.4765   -0.03   -4.20    4.2900
    人民币          6.9508    6.9513   +0.01   -6.60    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/王兴亚/白云; 审校 于春红/王洋)

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