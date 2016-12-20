版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 14:46 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行按兵不动，中国债市面临抛盘

0630GMT
        
    * 美元兑日圆上涨0.56%，新西兰元兑美元跌0.09%，欧元兑日圆涨0.
63%，欧元兑美元跌0.15%
    * 美元兑人民币涨0.21%，美元兑韩元涨0.48%，美元兑印度卢比涨0.
03%，美元兑印尼卢比升0.15%
    * 日股日经指数涨0.53%，沪综指跌0.98%，美国原油期货跌0.4%，美
国10年期公债收益率报2.5605%，日本公债收益率报0.069%
    * 日本央行决议维持政策不变，上调对经济的评估 
    * 广西证监局对国海证券债券等业务进行现场检查 
    (完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐