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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 15:37 BJT

台湾债市：10年券殖利率收盘小跌量能很少，市场等待央行会议等变数厘清

* 10年券105/11期公债殖利率收小跌，量能仍低
    * 成交意兴阑珊，观望央行及发债计划
    * 105/11期明日殖利率区间料在1.16-1.20%

    路透台北12月20日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周二收盘小跌，
量能仍在极低档。交易员指出，市场交易意兴阑珊，等待周四央行理监事会议及周五的发债
计划公布。
    
    他们表示，今年债市市况出乎意料之外，前三季殖利率步步走低，第三季甚至创下历史
新低位，但随之而来的反弹又急又快，交易商的大半获利都吐回。面对今年波动剧烈的债市
，目前各方交易意愿降至低位。
    
    〞这个情况要结束的话，快则年底，慢则到明年过完农历年才会结束。〞一位大证券商
交易员表示。
    
    他们认为，本周四央行的理监事会议，各方虽多认为央行料将维持利率不变，但仍然密
切观察央行的汇率政策以及央行对短率的看法。 
     
    台湾央行目前重贴现率在1.375%，9月央行已维持利率不变，终止先前连四季的降息。
    
    台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示，逾九成受访金融机构
预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。 
 
    
    至于周五的财政部发债计划，各方目前对明年新发行债券金额约在4,000亿的低位，已
有心理预期。不过发行期别、金额如何安排，仍然有疑问，也使交易意愿降低。

    交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料1.16-1.20%。    
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10   105/11                   -0.40   1.1810    1.1800-1.1810%        2.00
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.1810%
   5    105/13                         没有成交
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)  

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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