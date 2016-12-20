台湾债市：10年券殖利率收盘小跌量能很少，市场等待央行会议等变数厘清

* 10年券105/11期公债殖利率收小跌，量能仍低 * 成交意兴阑珊，观望央行及发债计划 * 105/11期明日殖利率区间料在1.16-1.20% 路透台北12月20日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周二收盘小跌， 量能仍在极低档。交易员指出，市场交易意兴阑珊，等待周四央行理监事会议及周五的发债 计划公布。 他们表示，今年债市市况出乎意料之外，前三季殖利率步步走低，第三季甚至创下历史 新低位，但随之而来的反弹又急又快，交易商的大半获利都吐回。面对今年波动剧烈的债市 ，目前各方交易意愿降至低位。 〞这个情况要结束的话，快则年底，慢则到明年过完农历年才会结束。〞一位大证券商 交易员表示。 他们认为，本周四央行的理监事会议，各方虽多认为央行料将维持利率不变，但仍然密 切观察央行的汇率政策以及央行对短率的看法。 台湾央行目前重贴现率在1.375%，9月央行已维持利率不变，终止先前连四季的降息。 台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示，逾九成受访金融机构 预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。 至于周五的财政部发债计划，各方目前对明年新发行债券金额约在4,000亿的低位，已 有心理预期。不过发行期别、金额如何安排，仍然有疑问，也使交易意愿降低。 交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料1.16-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 -0.40 1.1810 1.1800-1.1810% 2.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1810% 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)